Université Ouverte de Versailles, le mercredi 6 octobre à 14:30

Science et art du clavecin : Couperin, Rameau, Bach, Scarlatti. PAR PASCALE GUITTON-LANQUEST, PROFESSEUR AGRÉGÉE D’ÉDUCATION MUSICALE, DOCTEURE EN MUSICOLOGIE

Sur Inscription – Cycle de 12 conférences Tarif Versaillais : 121.46 € – Non Versaillais : 151.83€

