Du Classique au Hangar Hangar à Bananes, 4 février 2023, Nantes.

2023-02-04

Horaire : 19:00 22:00

Gratuit : oui Entrée libre, dans la limite des places disponibles, pas de réservation Tout Public

Pour la 8e édition, Du Classique au Hangar vous propose 2 sites de l’île de Nantes : le HANGAR A BANANES, ses bars et restaurants, et MAGMAA, le nouveau Food Hall de Nantes. 8 concerts en 4 soirs, pour une programmation variée, une ambiance et un visuel hors du commun. Ici la musique classique se mélange à l’ambiance des bars et tavernes… Australian, Café Canaille, Rond-Point, Sao, Dock-Yard, Magmaa. Quatuor de cors, Ciné-Concert, Musique et danse renaissance, Danse classique VS Danse africaine, Quatuor à cordes, récital de piano, Choeur mixte, Duo piano / Flûte traversière. Toutes les infos, lieux et programmation sur www.duclassiqueauhangar.com

Hangar à Bananes Île de Nantes Nantes 44200

http://www.hangarabananes.com contact@hangarabananes.com https://www.duclassiqueauhangar.com