Du cirque chez vos artisans! Esquennoy, 27 novembre 2021, Esquennoy.

Du cirque chez vos artisans! Esquennoy

2021-11-27 – 2021-11-27

Esquennoy Oise Esquennoy

Retrouvez la Batoude et les artistes de la Cie Triffis pour un instant de jonglerie. Suivi d’un moment de partage avec votre producteur de La Ferme du Chassy. L’occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir leur production de légumes et toutes la gamme bio de la boutique.

Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France et Plaines d’été.

Retrouvez la Batoude et les artistes de la Cie Triffis pour un instant de jonglerie. Suivi d’un moment de partage avec votre producteur de La Ferme du Chassy. L’occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir leur production de légumes et toutes la gamme bio de la boutique.

Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France et Plaines d’été.

Retrouvez la Batoude et les artistes de la Cie Triffis pour un instant de jonglerie. Suivi d’un moment de partage avec votre producteur de La Ferme du Chassy. L’occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir leur production de légumes et toutes la gamme bio de la boutique.

Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France et Plaines d’été.

Esquennoy

dernière mise à jour : 2021-11-15 par