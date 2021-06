Dehlingen Dehlingen Bas-Rhin, Dehlingen Du CIP La Villa à la villa gallo-romaine Dehlingen Dehlingen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dehlingen

Du CIP La Villa à la villa gallo-romaine 2021-06-19 – 2021-06-19

Dehlingen Bas-Rhin A l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, visitez le Centre d’Interprétation du Patrimoine et le site archéologique de La Villa du Gurtelbach avec de véritables archéologues!

A l'occasion des Journées Européennes de l'Archéologie, visitez le Centre d'Interprétation du Patrimoine et le site archéologique de La Villa du Gurtelbach avec de véritables archéologues!

Visite libre samedi et dimanche de 14h à 18h. Gratuit.

