Du château au potager : découverte des 5 sens à travers les plantes, pour tout public Parc de Montaigu Laneuveville-devant-Nancy, vendredi 31 mai 2024.

Du château au potager : découverte des 5 sens à travers les plantes, pour tout public Exercez vos 5 sens sur le domaine de Montaigu grâce aux agents de la Métropole qui vous feront découvrir les plantes du parc et du potager. Vendredi 31 mai, 10h00, 13h30 Parc de Montaigu Visite possible du château (horaires et tarifs à retrouver sur le site du Château de Montaigu : https://www.chateaudemontaigu.eu/infos-pratiques/horaires-et-tarifs)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T13:30:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Exercez vos 5 sens sur le domaine de Montaigu grâce aux agents de la Métropole qui vous feront découvrir les plantes du parc et du potager.

Si vous le souhaitez, vous pourrez poursuivre l’expérience en visitant le château (entrée du château payante selon conditions).

Parc de Montaigu 167 rue Galtier 54410 Laneuveville-devant-Nancy Laneuveville-devant-Nancy 54410 Meurthe-et-Moselle Grand Est Château de Montaigu

Demeure d’Édouard Salin (1889-1970), ingénieur métallurgiste, archéologue, homme de Lettres, scientifique et collectionneur, qui la légua au Musée Lorrain. Le Château est situé dans l’agréable Parc de Montaigu à proximité du Musée de l’Histoire du Fer. Protégé au titre des Monuments Historiques, le Château de Montaigu renferme des collections de peintures, sculptures, objets d’art, mobilier du XVIIIème siècle au début du XXème siècle, arts décoratifs et archéologie qui témoignent du goût d’un amateur éclairé.

Le Château de Montaigu a réouvert au public en 2017.

Parc du Château de Montaigu

Une partie des statues, des amours et des vases qui ornait le parc voisin de la Malgrange entoure aujourd’hui cette demeure de campagne du XVIIIe siècle. La chapelle évoque les nombreux ermitages qui virent le jour autour de Nancy au début du XVIIe siècle. Détruite à 80% par la tempête du 26 décembre 1999, la composition pittoresque a été replantée d’essences rares choisies parmi celles connues au XIXe siècle. Le parc est en accès libre.

