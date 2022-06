Du Château à la Ville Tarascon, 25 juillet 2022, Tarascon.

Du Château à la Ville

2022-07-25 18:30:00 18:30:00 – 2022-08-25 20:30:00 20:30:00

Tarascon

Bouches-du-Rhône

Résidence royale des princes angevins, comtes de Provence jusqu’au XVème siècle, Tarascon possède de majestueux édifices construit depuis le Moyen-Âge jusqu’à l’époque contemporaine et offre de multiples visages architecturaux à contempler.

Le Château de Tarascon constitue le fleuron du patrimoine de la ville qui compte 25 autres édifices inscrits aux Monuments Historiques.

Dans les plus anciens quartiers de la ville, vous admirerez également l’hôtel d’Aiminy qui abrite la célèbre fabrique des tissus et imprimés provençaux Souleiado, dont l’histoire est retracée aujourd’hui dans le Musée. D’autres sites sont tout aussi remarquables : les rues moyenâgeuses, le Couvent des Cordeliers devenu Musée d’Art et d’Histoire, l’un des témoins d’une impressionnante présence monastique dans la ville qui accueille aujourd’hui de nombreuses expositions d’art contemporain.



Un voyage dans le temps entre 2h et 2h30 où architecture et histoire se mêlent et donnent toujours à ce jour, ses lettres de noblesse à Tarascon de joyau de la Provence.

Un voyage, en famille, dans le temps où architecture et histoire se mêlent. La balade débute de son château, célèbre « Joyau » de la Provence, passe par Saint Jacques, les Hôtels particuliers, le théâtre, les passages couverts pour finir à Sainte Marthe.

