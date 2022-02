DU CHAMP À LA TABLE, VISITE D’UNE FERME PAYSANS DE NATURE Prée-d’Anjou Prée-d'Anjou Catégories d’évènement: Mayenne

Prée-d’Anjou Mayenne Prée-d’Anjou Du champ à la table, visite d’une ferme Paysans de Nature.

Laurent Marteau, paysan-boulanger, évoquera ses choix de semences et de céréales. En chemin, une occasion aussi de découvrir les oiseaux et leurs chants. Dégustation des différents pains fabriqués au fournil.

Possibilité de pique-niquer sur place avec nos hôtes.

Prévoir : chaussures adaptées ou bottes si temps pluvieux, jumelles et/ou longue-vue. Rendez-vous à 09h45, ferme Le Puits à Laigné (commune de Prée-d’Anjou)

