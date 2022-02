Du causse au cosmos / Veillée astronomie Reilhac Reilhac Catégories d’évènement: Lot

Reilhac Lot Reilhac Les paysages nocturnes font partie de l’identité des Causses du Quercy, territoire connu pour la qualité de l’observation des étoiles grâce à ses diverses actions pour la préservation du ciel noir.

Et si nous prenions de la hauteur pour en apprendre plus sur notre planète, sur la création du système solaire et sur ce que nous observons au-dessus de nos têtes ?

À la tombée du jour, rejoignez-nous en compagnie d’Anima’Ciel sur le site d’observation des étoiles de Reilhac pour une soirée la tête dans les étoiles avec Raphaël Mellac et ses télescopes ! Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

À partir de 6 ans

En cas de mauvais temps : découverte du ciel et contes musicaux à la salle des fêtes. Prévoir des vêtements adaptés (chauds pour le soir). ©J. Morel

