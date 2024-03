DU CASTRUM AU CASTELLAS Clermont-l’Hérault, samedi 15 juin 2024.

DU CASTRUM AU CASTELLAS Clermont-l’Hérault Hérault

Tour d’horizon des châteaux du Moyen Âge dans les garrigues et piémonts de l’Hérault.

La DRAC Occitanie et le Département de l’Hérault leur a consacré un inventaire et un ouvrage qui présente les caractéristiques architecturales et quelques exemples de châteaux. Cette table ronde introduite par Nicolas Bru, conservateur des monuments historiques DRAC Occitanie en présente quelques uns.

Gratuit.

L’arrière-pays héraultais conserve de nombreux châteaux du Moyen Âge. Certains ont donné naissance à des villages, d’autres ont été abandonnés au fil du temps et dressent encore au milieu du paysage leurs ruines majestueuses ou plus discrètes. La DRAC Occitanie et le Département de l’Hérault leur a consacré un inventaire et un ouvrage qui présente leurs caractéristiques architecturales et quelques exemples. Cette table ronde introduite par Nicolas Bru, conservateur des monuments historiques DRAC Occitanie en présente quelques uns.

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

