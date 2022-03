Du carême à Pâques : péchés de gourmandise ? Maison Rurale de l’Outre-Forêt, 3 avril 2022, Kutzenhausen.

Avant le Carême, carnaval et Mardi gras sont les jours de bombance avec les beignets, bugnes, boules de Berlin et autres „merveilles“. La longue période de jeûne se termine avec Pâques et ses réjouissances salées ou sucrées illustrées par les moules traditionnels dans lesquels se préparent pâtés, brioches et gâteaux sans oublier les moulages en chocolat. Avec l’interdiction de consommer les œufs, ils sont décorés pour être offerts ou utilisés dans les pâtisseries pascales. La nature, généreuse, permet au moment de son renouveau de (re)découvrir toute la richesse des plantes sauvages ou domestiquées tels le pissenlit, l’ortie, l’égopode, le lierre terrestre, ces comestibles extraordinaires ! L’exposition s’achève par la représentation du dimanche de Quasimodo autrefois appelé deuxième dimanche de Pâques, l’occasion pour les jeunes de fêter ce rite de passage qu’est la communion solennelle, faisant honneur aux plaisirs de la table. Au programme : – Dimanche 3 avril : ouverture de l’exposition et conférence « Du cœur de l’hiver au renouveau du printemps. Rites, coutumes, traditions, en Alsace » de Pierre et Anny MICHEL avec Mimi Kaufmann au montage des photos. – Samedi 9 avril : Atelier de fabrication de produits ménagers proposé par Brigitte SCHULER. Sur réservation. – Dimanche 10 avril : Bientôt Pâques ! L’œuf dans tous ses états. Décorés à la cire, à la pelure d’oignons, au canivet, …, autant de démonstrations pour décorer les œufs de Pâques. Biscuits, desserts, friandises de Pâques parfois oubliées raviront les palais de petits et grands. Atelier de pâtisserie pour enfants et boutique de Pâques. – Dimanche 17 avril : Pâques à la ferme entre rites et traditions. Visite libre pour découvrir dans les différents lieux de la Maison Rurale et dans l’exposition temporaire, les traditions pascales et printanières. Découverte des nids de Pâques, distribution d’œufs… – Lundi 18 avril : Rendez-vous des savoir-faire domestiques. Causerie avec Madame Brigitte Schuler qui partagera son expérience et réalisera sur place quelques produits d’entretien de base (apporter quelques petits contenants avec couvercle). – Dimanche 24 avril : Conférence « l’histoire de la gastronomie française » par Richard BRISACH. Du festin médiéval à la gastronomie des 18 et 19èmes siècles, Richard Brisach présentera les pratiques culinaires tant françaises que régionales. Dégustation d’hypocras, vin du Moyen-Âge, ainsi que du fameux Langhopf, cousin renouvelé de Kougelhopf. Animations pour enfants : – Mercredi 13 avril de 14h30 à 17h : En attendant Pâques Présentation de l’exposition. Atelier pâtisserie et bricolage de Pâques. Conte et goûter. Tarif : 8€/enfant. Inscription obligatoire. – Mercredi 20 avril de 14h30 à 17h : Après Pâques, admirons les fleurs du Printemps ! Visite guidée de l’exposition et du jardin. Réalisation d’un jardin miniature. Atelier pâtisserie et goûter. Tarif : 8€/enfant. Inscription obligatoire.

Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement : 14€ / Pass famille : 14€

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen Bas-Rhin



