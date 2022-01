DU CAMP DES MILLE À LA CITÉ DES BRUYÈRES Le Mans, 26 mars 2022, Le Mans.

Le « Camp des Mille », la « Cité des Gamelles », ou encore la « Cité des Bruyères », qui voisine celle d' »Aéroville »: autant de noms pour désigner ce quartier de la périphérie sud du Mans, tour à tour camp d’ouvriers de l’armement, de déportés et prisonniers de guerre, de relogés du Vieux Mans. C’est un pan de l’histoire étonnante et méconnue des quartiers populaires du Mans que le service Tourisme et Patrimoine vous propose de découvrir, à deux voix.

En présence de Serge Bertin.

Votre guide sera Julien Hardy du service tourisme et patrimoine.

Départ : sur parvis de la maison de quartier des Bruyères, 1 rue de la Forêt.

