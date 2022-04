DU CAMP DES MILLE À LA CITÉ DES BRUYÈRES À DEUX VOIX Le Mans, 4 mai 2022, Le Mans.

DU CAMP DES MILLE À LA CITÉ DES BRUYÈRES À DEUX VOIX RDV maison de quartiers des Bruyères 1 rue de la forêt Le Mans

2022-05-04

Le Mans Sarthe

EUR 4 6 Autant de noms pour désigner un quartier sud du Mans, tour à tour camp d’ouvriers de l’armement, de déportés et prisonniers de guerre, de relogés du Vieux Mans. Un pan de l’histoire étonnante et méconnue des quartiers populaires du Mans que le service Tourisme et Patrimoine propose de découvrir, à deux voix.

Vos guides seront : Julien Hardy & Isabelle Noyer du service tourisme et patrimoine.

Billetterie uniquement à la Maison du Pilier-Rouge.

Départ : parvis de la maison de quartier des Bruyères, 1 rue de la Forêt.

+33 2 43 47 40 30

