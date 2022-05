Du Burkina Faso au Périgord – Exposition Monbazillac, 23 juillet 2022, Monbazillac.

Du Burkina Faso au Périgord – Exposition Monbazillac

2022-07-23 – 2022-08-07

Monbazillac Dordogne

Venez découvrir l’exposition ” Du Burkina Faso au Périgord” . Les artistes présentés sont :

– Les peintures de Jacques MONTARON représentant les légendes celtiques mais aussi une série sur l’arbre avec par exemple le ginkgo biloba de Hiroshima ou le pommier d’or des légendes grecques.

– Les sculptures en bronze de Bamadou et Ibrahim TRAORÉ et de l’atelier Bolonda, figuratives ou abstraites, aux finitions variées et recherchées.

– Les toiles d’Aliou BOLLY, évoquant le sahel, qui dévoile aussi une nouvelle série sur l’arbre.

Organisation : Sidjimaya Culture

Sidjimaya Culture

Monbazillac

dernière mise à jour : 2022-04-06 par