Du bruit aux Arènes romaines Centre d’animation de Bordeblanche Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Du bruit aux Arènes romaines Centre d’animation de Bordeblanche, 11 juin 2022, Toulouse. Du bruit aux Arènes romaines

Centre d’animation de Bordeblanche, le samedi 11 juin à 19:00

Vie de quartier ————— **Proposé par le Centre culturel de quartier Bordeblanche,** **en partenariat avec la MJC Ancely et ALLEE** **ARÈNES ROMAINES (amphithéâtre)** **** ### Au programme : **Concerts PPLM (rock), Minton who’s bad (pop rock) et N2L MUSIK CREW (rap)** [**Ciné plein air Aladdin**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/46532/Aladdin?_k=v0s8sb) à 22h, Mais également des animations et jeux pour toute la famille.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Centre d’animation de Bordeblanche 5 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T19:00:00 2022-06-11T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Centre d’animation de Bordeblanche Adresse 5 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre d’animation de Bordeblanche Toulouse

Centre d’animation de Bordeblanche Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Du bruit aux Arènes romaines Centre d’animation de Bordeblanche 2022-06-11 was last modified: by Du bruit aux Arènes romaines Centre d’animation de Bordeblanche Centre d’animation de Bordeblanche 11 juin 2022 Centre d’animation de Bordeblanche Toulouse toulouse

Toulouse