Vendredi 10 septembre 2021 à 19h30 au théâtre Christiane Stroë, 5 place du Château, 67330 BOUXWILLER Du bout des doigts – L’Assoce Pikante / Étienne GRUEL et Fabien GUYOT – Spectacle musical Les musiciens sont en résidence au théâtre du 6 au 10 septembre 2021. « Le geste importe autant que le son produit ». Partant de cette réflexion du compositeur belge Thierry De MEY, le duo de percussionnistes propose un spectacle consacré au geste musical, à la manière dont le corps du percussionniste est en mouvement lorsqu’il produit de la musique. Le spectateur est invité à observer l’impact de la posture et du geste sur le son de l’instrument. C’est une exploration de la main, des avant-bras, du haut du corps, de la voix comme percussions dans un contexte musical riche et intense. C’est finalement au corps humain que revient le rôle d’agitateur, de stimulateur et d’organisateur de la matière sonore. Durée approximative : 50min / Tout public Séances scolaires à 9h30 et 14h

Pass Festival : 45€ / tarif réduit : 35€ – Pass 1 journée vendredi ou samedi : 20€ / tarif réduit : 16€ – Prix pour 1 spectacle : 8€ (sauf concert-dégustation : 10€) / tarif réduit : 6€

Le duo de percussionnistes propose un spectacle consacré au geste musical, à la manière dont le corps du percussionniste est en mouvement lorsqu'il produit de la musique.

