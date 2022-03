Du bout des doigts Made by hands Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Creil Oise Creil 15 Toute la danse en un tour de main Un homme et une femme parcourent l’histoire de la danse du bout des doigts. Mais vraiment du bout des doigts ! Ensemble, ils vivent les grandes étapes de la danse qui porte en elle les changements du monde, des plus tragiques aux plus heureux. Qu’il est malin ce dispositif avec ces décors miniatures qui se plient, se transforment à vue, et font du lieu de la représentation le fil conducteur de ce voyage temporel. Danse de l’index ou danse des corps, images projetées où les scènes se recomposent, tout s’accorde pour nous faire ressentir cette traversée et laisser libre cours à notre imagination. Spectacle danse et cinéma jeune public, dès 10 ans

Tarifs 15 € / 20 €

Durée 1h

Creil

