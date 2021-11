La Roche-sur-Yon Le Manège La Roche-sur-Yon, Vendée Du bout des doigts – Histoires à danser / Gabriella Iacono et Grégory Grosjean Le Manège La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Du bout des doigts – Histoires à danser / Gabriella Iacono et Grégory Grosjean

du mercredi 15 décembre au jeudi 16 décembre à Le Manège

du mercredi 15 décembre au jeudi 16 décembre à Le Manège

Du bout des doigts – Histoires à danser ————————————— ### Gabriella Iacono et Grégory Grosjean **Embarquez en famille pour un voyage inédit à travers l’histoire de la danse, de la Préhistoire à aujourd’hui, en passant par la Renaissance, les années 30 et Woodstock.** Un homme et une femme traversent les siècles en dansant. Ils revisitent la danse avec tout leur corps, en commençant par leurs mains. Du bout de leurs doigts, ils arpentent les grandes scènes de Broadway à Paris, de Bruxelles à Harlem. Si certains reconnaîtront des danses bien connues comme le hip-hop, le ballet, le rock et les comédies musicales, d’autres découvriront les travaux de Pina Bausch et d’Anne Teresa De Keersmaeker. En une douzaine de tableaux, des mains dansantes, filmées par une caméra, interprètent les chorégraphies laissant apercevoir les détails, les accessoires mais aussi la richesse de la multiplicité des points de vue.

Embarquez en famille pour un voyage inédit à travers l'histoire de la danse, de la Préhistoire à aujourd'hui, Le Manège Place Jeannie-Mazurelle La Roche-sur-Yon

2021-12-15T19:00:00 2021-12-15T20:00:00;2021-12-16T19:00:00 2021-12-16T20:00:00

