Vilniaus muziejus, le samedi 3 juillet à 18:00

Pour la dernière fois, le musée de Vilnius vous invite à visiter la première exposition du musée « De la viande au musée. L’histoire d’une maison ”! Bien que l’exposition se termine le 27 juin, à l’occasion de la nuit du musée, le musée de Vilnius rouvre ses portes avec cette exposition. Pendant la nuit du musée, une « vente aux enchères silencieuse » aura lieu ici, au cours de laquelle il sera possible d’acheter certains des objets visibles dans l’exposition! Nous vous invitons à visiter! Le Musée de Vilnius vous invite à visiter l’exposition « Du Boucher au Musée. L’histoire d’une maison » Vilniaus muziejus Vokiečių g. 6 Vilnius Old Town Vilnius city municipality

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:59:00

