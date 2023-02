DU BONHEUR DE DONNER LUCERNAIRE – THEATRE ROUGE, 7 février 2023, PARIS.

DU BONHEUR DE DONNER LUCERNAIRE – THEATRE ROUGE. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-03-05 16:00. Tarif : 30.6 à 30.6 euros.

THEATRE LUCERNAIRE PRESENTE : ce spectacle. Du bonheur de donner Genre : Théâtre contemporain Durée : 1h10 Salle : Théâtre Rouge Du Mercredi 11 janvier au Dimanche 5 mars 2023 du mardi au samedi à 19h et les dimanches à 16h. De Bertolt Brecht Avec Ariane Ascaride Musicien David Venitucci Collaboration artistique Patrick Bonnel En hommage à Marcel Bluwal Production Agatfilms et cie Résumé : J’avais 13 ans, je suis allée à Marseille voir chanter une dame qui s’appelait Pia Colombo. Elle a interprété une chanson qui disait « Comme on fait son lit, on se couche ». Je ne saurai jamais pourquoi ces paroles ont si fort résonné en moi. J’ai pendant des années fredonné ce refrain… Plus tard, élève au Conservatoire à Paris, j’ai su que cette chanson était tirée d’une pièce de Brecht, Mahagonny, que Marcel Bluwal m’a fait travailler. J’y jouais Jenny et je chantais cette même chanson. J’étais entrée dans cette école en présentant une scène de La Bonne âme du Se Tchouan toujours de Brecht et j’en suis sortie avec cette même scène. Le personnage de Shen Te me touchait autant que celui de Jenny. J’ai relu beaucoup de poésies de Brecht, qui est toujours présenté comme un auteur austère, sérieux et théorique… On connaît moins sa bienveillance, son humour et son sens du spectacle. Cet auteur a éclairé certains moments de ma vie et je voulais, en cette période de grand bouleversement, faire à nouveau entendre ses mots si encourageants soulignés par David Venitucci. Ariane Ascaride Combien il est difficile d’être bon dans un monde qui ne l’est pas, d’être juste dans un monde injuste. Création indédite à découvrir pour la première fois au Lucernairte. DU BONHEUR DE DONNER EUR30.6 30.6 euros

Votre billet est ici

LUCERNAIRE – THEATRE ROUGE PARIS 53 Rue Notre Dame Des Champs 75006

THEATRE LUCERNAIRE PRESENTE : ce spectacle. Du bonheur de donner

Genre : Théâtre contemporain

Durée : 1h10

Salle : Théâtre Rouge

Du Mercredi 11 janvier au Dimanche 5 mars 2023

du mardi au samedi à 19h et les dimanches à 16h.

De Bertolt Brecht

Avec Ariane Ascaride

Musicien David Venitucci

Collaboration artistique Patrick Bonnel

En hommage à Marcel Bluwal

Production Agatfilms et cie

Résumé :

J’avais 13 ans, je suis allée à Marseille voir chanter une dame qui s’appelait Pia Colombo. Elle a interprété une chanson qui disait « Comme on fait son lit, on se couche ». Je ne saurai jamais pourquoi ces paroles ont si fort résonné en moi. J’ai pendant des années fredonné ce refrain… Plus tard, élève au Conservatoire à Paris, j’ai su que cette chanson était tirée d’une pièce de Brecht, Mahagonny, que Marcel Bluwal m’a fait travailler. J’y jouais Jenny et je chantais cette même chanson. J’étais entrée dans cette école en présentant une scène de La Bonne âme du Se Tchouan toujours de Brecht et j’en suis sortie avec cette même scène. Le personnage de Shen Te me touchait autant que celui de Jenny. J’ai relu beaucoup de poésies de Brecht, qui est toujours présenté comme un auteur austère, sérieux et théorique… On connaît moins sa bienveillance, son humour et son sens du spectacle. Cet auteur a éclairé certains moments de ma vie et je voulais, en cette période de grand bouleversement, faire à nouveau entendre ses mots si encourageants soulignés par David Venitucci. Ariane Ascaride

Combien il est difficile d’être bon dans un monde qui ne l’est pas, d’être juste dans un monde injuste.

Création indédite à découvrir pour la première fois au Lucernairte..2023-03-05.

Votre billet est ici