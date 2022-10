Du blé à la farine, visite d’une minoterie – semaine du tourisme économique Lanhouarneau Lanhouarneau Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Lanhouarneau Pénétrez au cœur du moulin de Coat-Merret détenu par la famille Siohan depuis 1850. Ancien moulin seigneurial, la configuration des lieux a été plusieurs fois remaniée, les bâtiments ont été agrandis pour accueillir davantage de matériels et de silos. Vous découvrirez les différentes étapes de la fabrication de la farine en visitant les différents étages de la minoterie : le nettoyage du blé, la monture selon divers procédés… C’est une trentaine de farines qui y sont préparées dans le plus grand respect de la tradition. Jacques et Marie-Laure Siohan, représentants de la 4e génération de meuniers à la tête du moulin, sont des passionnés. Et c »est désormais au tour de leur fils de poursuivre l’histoire familiale, tout en y ajoutant une partie brasserie ! Visite d’1h30. Inscription en ligne. https://reservation.semaine-tourisme-economique.bzh/fr/activite/france/minoterie-siohan/alimentaire/du-ble-a-la-farine-visite-d-une-minoterie Lanhouarneau

