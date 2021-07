Port-Saint-Père Port-Saint-Père Loire-Atlantique, Port-Saint-Père DU BLE A LA FARINE ET LA TRAITE DES VACHES ! Port-Saint-Père Port-Saint-Père Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Port-Saint-Père Loire-Atlantique C’est bientôt la moisson. Venez récolter du blé dans le champ. Vous pourrez trier les grains, et les moudre pour fabriquer votre farine. Et après un goûter fermier, nous irons ensemble chercher les vaches au pré. Nous leur distribuerons des céréales. Puis ce sera l’heure de la traite : les volontaires s’essaieront à la traite à la main. Et vous assisterez à la traite à la machine. Réservation obligatoire. Venez récolter du blé, fabriquer votre farine à la ferme et traire les vaches. C’est bientôt la moisson. Venez récolter du blé dans le champ. Vous pourrez trier les grains, et les moudre pour fabriquer votre farine. Et après un goûter fermier, nous irons ensemble chercher les vaches au pré. Nous leur distribuerons des céréales. Puis ce sera l’heure de la traite : les volontaires s’essaieront à la traite à la main. Et vous assisterez à la traite à la machine. Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2021-06-29 par

