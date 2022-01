Du bijou au grigri Maison Folie Moulins, 12 février 2022, Lille.

Du bijou au grigri

du samedi 12 février au dimanche 13 février à Maison Folie Moulins

Le grigri, l’amulette, le porte-bonheur, le bijou, le talisman… Autant de mots pour désigner ce petit objet intime, bidouillé à partir de rien ou d’une grande préciosité ; mais toujours, vecteur de croyances et d’une symbolique riche. Symbolique que vous pourrez venir explorer au travers d’une sélection de bijoux et grigris disponibles dans la collection du Musée numérique. À vous ensuite de trouver le juste milieu et les matériaux qui vous parlent le plus afin de créer au Mini-Lab l’objet qui vous suivra à travers vos aventures. Différents matériaux (argile, perles, boutons…) et techniques (modelage, tissage…) sont à allier avec un élément de votre choix, que nous vous invitons à ramener lors de cet atelier tourné vers la symbolique de l’objet-doudou. _Visite suivie d’un atelier_ _Durée : 1h30_ _Deux sessions par jour au choix, à 14h30 et 16h30_ _Tout public_

Gratuit, réservations conseillées

La Micro-Folie vous réserve des visites-ateliers autour du bijou et du grigri !

Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T14:30:00 2022-02-12T16:00:00;2022-02-12T16:30:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-13T14:30:00 2022-02-13T16:00:00;2022-02-13T16:30:00 2022-02-13T18:00:00