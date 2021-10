Nantes Manufacture Loire-Atlantique, Nantes Du Big-Bang au fond diffus cosmologique Manufacture Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Du Big-Bang au fond diffus cosmologique Manufacture, 19 novembre 2021, Nantes. 2021-11-19

Horaire : 21:00 23:00

Gratuit : non Plein tarif : 8 € Étudiants (moins de 26 ans) et demandeurs d’emploi : 6 € Membres d’une assocation d’astronomie : 6 € Mineurs et membres de la SAN : 5 € Abonnement 10 conférences : 48 € – 36 € – 30 € Tout public Par Vincent Vennin (laboratoire APC). Passe-sanitaire obligatoire. Le modèle du big-bang chaud découle des équations de la relativité générale appliquées à la description de l’univers. Il conduit à des paradoxes, qui peuvent être résolus par l’introduction d’une phase d’expansion accélérée dans l’univers primordial, appelée “inflation”. Durant cette époque, les fluctuations quantiques du vide sont amplifiées et étirées sur des distances cosmologiques, donnant naissance aux embryons des grandes structures peuplant notre univers aujourd’hui. Cette hypothèse radicale a été remarquablement confirmée par les récentes mesures du fonds diffus cosmologique. En dépit de ce succès, des questions demeurent : quel mécanisme physique est à l’origine de cette phase d’expansion accélérée ? Comment la matière telle que nous la connaissons a-t-elle été produite à son issue ? Que s’est-il passé avant, est-il possible que l’univers ait été en contraction ? Comment les fluctuations quantiques se sont-elles effondrées dans des objets classiques ? Ont-elles pu faire émerger un multivers ? Manufacture adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien https://www.san.asso.fr/conferen/aff_conf.php?date=2021-11-19

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Manufacture Adresse 10 bis bd de Stalingrad Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Manufacture Nantes