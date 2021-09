Villeneuve-lès-Avignon LA CHARTREUSE Gard, Villeneuve-lès-Avignon Du bidonville à la ville, exister, circuler, travailler LA CHARTREUSE Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’évènement: Gard

Dans le cadre de l’Architecture en Fête, La Fenêtre proposera une reprise de son exposition de 2017 “Du Bidonville à la ville, exister, circuler, travailler”, co-construite avec l’association AREA. Fouilleurs de poubelles, recycleurs, biffins des temps modernes, acteurs économiques méprisés, ils et elles, habitant.es des bidonvilles, ne voient la ville qu’au ras du sol, par le biais de ce que nous jetons. Ils et elles circulent aux marges de la cité et s’en construisent une autre. A travers leurs photographies, la cartographie de leurs déplacements, l’évocation historique et visuelle du métier de biffin et, en dataviz, les résultats d’une enquête sociologique portant sur la construction de leur identité, l’exposition nous invite à changer le regard porté sur eux. Journées nationales de l’architecture LA CHARTREUSE 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON Villeneuve-lès-Avignon Gard

