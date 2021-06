Du Bartas PArc de bourgchevreuil, 10 juin 2021-10 juin 2021, Cesson-Sévigné.

Du Bartas

PArc de bourgchevreuil, le jeudi 10 juin à 20:00

Rufa est le sixième album de Du Bartàs. C’est une exploration contemporaine puisant aux racines des musiques populaires des pays d’Oc. Avec eux, la Méditerranée devient un vaste terrain de jeu où s’expriment des percussions puissantes et sensibles, une polyphonie imaginée et une instrumentation hétéroclite. Ils réinventent et métisse le Languedoc, creuset historique de rencontre de peuples de langues et de musiques. Le quartet chante et joue cette mosaïque avec une créativité sans limites : jeu de voix, de langue et harmonies novatrices. Le chœur puissant de cinq voix alterne avec des prises de parole intimes et colorées, au rythme de percussions mariées au timbre chaleureux du cuatro, du oud, de l’accordéon et du violon oriental. La Méditerranée, terre de communion, de joies et de colères s’y respire à plein poumons. «Les musiques que nous aimons, et celle que nous faisons, sont une adéquation entre un climat, une nourriture, un rythme et un timbre de voix…» Laurent Cavalié « Une musique à écouter jusqu’à la danse! » Fabrica occitanica Laurent Cavalié chant, accordéon, tar, tambour, mâchoir d’âne, grosse caisse Clément Chauvet chant, tambour, grosse caisse, pandeirp, caisse claire écossaise Clément Ihopu Gleyze chant, violon, banjo, mandoline, bendhir Jocelyn Papon chant, grosse caisse, cuatro

| Attention changement de lieu : Parc de Bourgchevreuil Durée 1h30 Conseillé à partir de 10 ans Tarif C

Musique métissée.

PArc de bourgchevreuil rue de l’hotel de ville 35510 Cesson sevigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-10T20:00:00 2021-06-10T21:30:00