Bouches-du-Rhône Saint-Marc-Jaumegarde EUR Depuis le parking du barrage de Bimont, à Saint-Marc-Jaumegarde, venez vous ressourcer lors d’un bain de forêt le long des falaises de Bibémus, dans la pinède jusqu’aux carrières de Bibémus. Une courte séance de méditation est prévue. Apportez un pique-nique.



Lâchez-prise, respirez, connectez-vous à la nature et mettez vos 5 sens en éveil. Profitez de la vue panoramique sur Sainte-Victoire tout le long de la randonnée. Une belle manière de s’échapper du quotidien, à quelques kilomètres à peine de la civilisation.



Apprenez l’histoire du barrage hydraulique.

Dégustation de sirops bio de producteurs locaux.

En hiver : thé herbal bio pour se réchauffer (type yogi tea)



➜ Etre véhiculé

➜ Niveau : moyen. Petit dénivelé:+/- 150m

➜ Durée : 3h30​

➜ Langue : en français et en anglais

➜ Matériel à prévoir : pique-nique, 1,5 litres d’eau, chaussures de marche crantées, chapeau de soleil.



Marche en conscience le long des balcons de Bibémus au cœur du Grand Site Sainte-Victoire. Bain de forêt dans la pinède avec vue permanente sur la montagne Sainte-Victoire.

