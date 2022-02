Du Baroque au Latino Marseille 9e Arrondissement, 19 mars 2022, Marseille 9e Arrondissement.

Du Baroque au Latino Cité de la Musique, La Magalone 245 bis Boulevard Michelet Marseille 9e Arrondissement

2022-03-19 – 2022-03-19 Cité de la Musique, La Magalone 245 bis Boulevard Michelet

Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 9e Arrondissement

8 12 Répertoire pour flûte et guitare.



Duo par excellence de la musique latine, la flûte et la guitare ont été des partenaires inséparables au fil du temps. Durant la période baroque en Europe, la flûte chantait sur les accords des instruments à corde qui réalisaient la basse continue. Le propos de ce concert est le passage de la musique baroque à la musique latine. Une traversée entre deux mondes et deux époques.



Marianne Fromenti, guitare

Ameyalli Aguilar Guerrero, flûte traversière

Rendez-vous à la Magalone pour un répertoire flûte et guitare.

Répertoire pour flûte et guitare.



Duo par excellence de la musique latine, la flûte et la guitare ont été des partenaires inséparables au fil du temps. Durant la période baroque en Europe, la flûte chantait sur les accords des instruments à corde qui réalisaient la basse continue. Le propos de ce concert est le passage de la musique baroque à la musique latine. Une traversée entre deux mondes et deux époques.



Marianne Fromenti, guitare

Ameyalli Aguilar Guerrero, flûte traversière

Cité de la Musique, La Magalone 245 bis Boulevard Michelet Marseille 9e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-26 par