Du balai ! Muel, 25 février 2022, Muel.

Du balai ! Muel

2022-02-25 – 2022-02-25

Muel Ille-et-Vilaine

Nouvelle animation à l’antre de l’éléphant, lieu de création et de rêverie.

Nouvelle animation qui évoque cette fois-ci l’histoire d’un féminicide.

Le prix d’entrée est libre et 1€ sera reversé à l’association.

Pour connaître l’heure et avoir plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de l’antre de l’éléphant. Vous pouvez aussi les contacter au numéro ci-dessous.

+33 6 59 21 23 85 http://lantredelelephant.fr/

Nouvelle animation à l’antre de l’éléphant, lieu de création et de rêverie.

Nouvelle animation qui évoque cette fois-ci l’histoire d’un féminicide.

Le prix d’entrée est libre et 1€ sera reversé à l’association.

Pour connaître l’heure et avoir plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de l’antre de l’éléphant. Vous pouvez aussi les contacter au numéro ci-dessous.

Muel

dernière mise à jour : 2022-02-11 par