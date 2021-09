Du balai ! Médiathèque municipale de Loubens-Lauragais, 2 octobre 2021, Loubens-Lauragais.

Du balai !

Médiathèque municipale de Loubens-Lauragais, le samedi 2 octobre à 17:00

C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et renfrogné, et d’un habitant de la rue, rêveur et rieur. Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter de s’apprivoiser… De l’apparente banalité de l’histoire transparaissent l’humanité, la poésie, et ces petits riens qui transforment, lorsqu’on le veut bien, nos quotidiens en fête.

Entrée sur inscription et selon les restrictions sanitaires

Spectacle de marionnette-sac, visuel et musical (musique en direct), créé par la Compagnie La Bobêche

Médiathèque municipale de Loubens-Lauragais Mairie le village Loubens-Lauragais 31 460 Loubens-Lauragais Haute-Garonne



