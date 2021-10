Du balai ! Le Dôme, 10 novembre 2021, Talence.

Du balai !
Le Dôme, 10 novembre 2021, Talence.

C'est l'histoire d'un balayeur de rue, bougon et renfrogné, et d'un habitant de la rue, rêveur et rieur. Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter de s'apprivoiser… De l'apparente banalité de l'histoire transparaissent l'humanité, la poésie, et ces petits riens qui transforment, lorsqu'on le veut bien, nos quotidiens en fête. Une table, un décor d'une extrême simplicité, deux marionnettes-sacs, un musicien. Il n'en faut pas plus à la compagnie La Bobêche pour créer un spectacle plein de sens et d'humour, sans aucune parole, on en redemande ! Distribution : De et avec Mathilde Henry et Emilie Rigaud Accompagnement artistique par Patrick Conan Crédit photo : Virginie Meigné www.labobeche.com Durée : 40 minutes Jeune public à partir de 5 ans PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE A PARTIR DE 12 ANS Le port du masque est obligatoire et du gel hydroalcoolique est à votre disposition sur tous nos lieux d'accueil. L'équipe est heureuse de vous retrouver et met tous ses moyens et son énergie à votre écoute. « Du balai ! » bénéficie de l'aide de la Région Occitanie dans le cadre du dispositif « Résidence Association » avec la MJC d'Albi, Odradek, Marionnettissimo et le Théâtre La Négrette – Communauté de communes Grand Sud-Tarn et Garonne comme partenaires. Il reçoit une aide à la création de l'ADAMI et a été accueilli en résidence à : IVT – International Visual Théâtre, à l'Usinotopie, à la résidence d'artistes Antonin Artaud de la ville de Gaillac, à l'Été de Vaour et chez Patrick Conan. Ce spectacle reçoit le soutien d'Occitanie en Scène.

