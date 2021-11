Toulouse Centre d’animation Lalande Haute-Garonne, Toulouse Du balai ! Centre d’animation Lalande Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre d’animation Lalande, le samedi 11 décembre à 11:00

Marionnette ———– **Dès 3 ans** **Cie la Bobèche** C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et renfrogné, et d’un habitant de la rue, rêveur et rieur. Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter de s’apprivoiser… De l’apparente banalité de l’histoire transparaissent l’humanité, la poésie, et ces petits riens qui transforment, lorsqu’on le veut bien, nos quotidiens en fête. **De & avec** Mathilde Henry & Emilie Rigaud **Accompagnement artistique** Patrick Conan **Musique** Gilles Stroch ou Alice Behague

Culture Centre d’animation Lalande 239 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2021-12-11T11:00:00 2021-12-11T12:30:00

