#### À partir de 5 ans – Cie La Bobêche C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et renfrogné, et d’un habitant de la rue, rêveur et rieur. Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter de s’apprivoiser… De l’apparente banalité de l’histoire transparaissent l’humanité, la poésie, et ces petits riens qui transforment, lorsqu’on le veut bien, nos quotidiens en fête. Culture Brique Rouge 9 Rue de Draguignan, 31400 Toulouse, France Toulouse

