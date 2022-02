Du 4 au 9 février 2022, l’Université Lumière Lyon 2 accueille la 5e édition du Festival International du Film sur les Handicaps 2022 ! université Lumière Lyon 2 Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

5e édition du Festival International du Film sur les Handicaps (FIFH) ——————————————————————— Du 4 au 9 février 2022, l’Université Lumière Lyon 2 accueille en ses locaux la 5e édition du Festival International du Film sur les Handicaps (FIFH) 2022 ! Ayant pour vocation d’agir en faveur des personnes en situation de handicap au travers du cinéma, le FIFH propose une sélection de films, courts et longs métrages, originaux et de très grande qualité dont la plupart sont inédits en France. Cette année, plus de 50 films de 25 pays, répartis en plusieurs sélections, seront projetés sur les deux campus de l’Université Lumière Lyon 2 : du vendredi 4 au samedi 5 février au Grand Amphithéâtre, Campus Berges du Rhône. du lundi 7 au mercredi 9 février à l’Amphithéâtre culturel, Campus Porte des Alpes. Téléchargez le programme : [https://www.univ-lyon2.fr/medias/fichier/programme-fifh-2022-webpagedouble_1642166652280-pdf?ID_FICHE=53250&INLINE=FALSE](https://www.univ-lyon2.fr/medias/fichier/programme-fifh-2022-webpagedouble_1642166652280-pdf?ID_FICHE=53250&INLINE=FALSE) Thème : enjeu de société, cinéma, transition sociale Ayant pour vocation d’agir en faveur des personnes en situation de handicap au travers du cinéma, le FIFH propose une sélection de films, courts et longs métrages, originaux et de très grande qualité. université Lumière Lyon 2 18 quai Claude Bernard Lyon Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon

