À l’occasion de la fête du court métrage, le Studio des Ursulines vous donne rendez-vous pour deux séances, dont une gratuite ! Du 16 au 22 mars c’est la fête du court métrage dans votre cinéma ! Les séances

mercredi 16 mars à 14h15

Haut en couleurs ! (séance gratuite*) samedi 19 mars à 14h15

Toons en folie ! Plus d’infos sur notre site internet dans la rubrique “Prochainement”

*Les places sont à retirer en caisse avant la séance La fête du court-métrage La fête du court-métrage est une manifestation annuelle, soutenue par le CNC, qui a pour vocation de faire découvrir le format court au plus grand nombre. Le Studio des Ursulines, spécialisé dans le jeune public, accueillera deux séances : Haut en couleurs ! et Toons en folie ! Focus sur le programme Toons en folie !

Composé de neuf films réalisés par Tex Avery, Burt Gillett, Dave Fleischer, Bob Clampett et Chuck Jones, le programme Toons en folie ! est montré pour la première fois au cinéma. Tous les films ont été scannés à partir de leurs copies d'origine, en 16mm. Trois films ont même bénéficié de nouveaux scans pour cette sortie salle (I wanna be a sailor, Doggone Tired et The early worm gets the bird).

La fête du court métrage

