BARBEY CLUB BORDEAUX 18, cours Barbey Gironde

High-Lo (L-R-21-8203/L-R-21-8204) présente : ce concert.

DTF

Originaires d’Ivry-sur-Seine en banlieue parisienne, DTF est un duo de rappeurs qui ont bien réussi à se faire un nom dans le domaine. Composé de RTI et RKM, DTF (sigle de “Dans ta Face”) ont marqué l’année en faisant les premières parties de PNL dans toute la France et grâce au succès mondial du titre ‘Me Gusta’, certifié single de Diamants.Après quatre projets couronnés de succès, DTF reviennent en force avec un nouvel album et une tournée de concerts prévus pour 2023.

Informations :

– Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).

– Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

