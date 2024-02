DSNE formation au recensement des mares Mazières-en-Gâtine, samedi 25 mai 2024.

DSNE formation au recensement des mares Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres

À l’occasion de la Fête des mares, venez participer au recensement et à leur

caractérisation en Deux-Sèvres. Ces presque 20 000 mares recensées en Deux-

Sèvres constituent un lieu de vie indispensable à de nombreuses espèces. Après

une présentation et prise en main de la plateforme le matin, nous irons vérifier sur

le terrain l’après-midi leur présence et les caractériser en groupe.

RDV 10h, Mazières-en-Gâtine, détails fournis lors de l’inscription

Contact DSNE, A. Lievin, anais.lievin@dsne.org, 05 49 73 37 36 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25

Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine anais.lievin@dsne.org

L’événement DSNE formation au recensement des mares Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2024-02-15 par CC Val de Gâtine