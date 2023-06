[Festival d’idées et de création contemporaine] L’Ecole des Impatiences DSN Dieppe Scène Nationale Dieppe, 29 juin 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

L’Ecole des Impatiences est un festival qui fait la part belle aux débats d’idées, à la pensée contemporaine, aux arts visuels, à la littérature, etc.

Au programme : projections, concerts, performances, lectures, ateliers, balades végétales, débats, conférences, et plein d’autres choses !.

Vendredi 2023-06-29 à ; fin : 2023-07-03 . .

DSN Dieppe Scène Nationale Pelouse du musée château

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



L’Ecole des Impatiences is a festival that gives pride of place to debates on ideas, contemporary thought, the visual arts, literature and more.

On the program: screenings, concerts, performances, readings, workshops, plant walks, debates, conferences and much more!

L’Ecole des Impatiences es un festival que da protagonismo a los debates sobre ideas, pensamiento contemporáneo, artes visuales, literatura y mucho más.

En el programa: proyecciones, conciertos, performances, lecturas, talleres, paseos por las plantas, debates, conferencias y mucho más

Die « Ecole des Impatiences » ist ein Festival, bei dem es um Debatten über Ideen, zeitgenössisches Denken, visuelle Kunst, Literatur und vieles mehr geht.

Auf dem Programm stehen Filmvorführungen, Konzerte, Performances, Lesungen, Workshops, Pflanzenspaziergänge, Debatten, Vorträge und vieles mehr!

