DRY MARTINI Pornic

Pornic

DRY MARTINI Pornic, 20 mai 2022, Pornic.
Plage de la Source Bar Le Phare

2022-05-20 18:30:00 – 2022-05-20 21:30:00
Plage de la Source Bar Le Phare
Pornic Loire-Atlantique

Pornic Loire-Atlantique Le « Duo Cosy» est né de la rencontre entre Jean-Baptiste et Jérémie. Multiinstrumentistes, leur complémentarité vocale leur permet d’explorer des morceaux allant d ela chanson française à la soul en passant par le jazz ou encorele rock. Laissez vous tenter par moment…cosy.

Rendez vous à partir de 18h30 à la Thalasso de Pornic ! Soirées musique tous les vendredis au Bar Le Phare. Le « Duo Cosy» est né de la rencontre entre Jean-Baptiste et Jérémie. Multiinstrumentistes, leur complémentarité vocale leur permet d’explorer des morceaux allant d ela chanson française à la soul en passant par le jazz ou encorele rock. Laissez vous tenter par moment…cosy.

Plage de la Source Bar Le Phare Pornic

