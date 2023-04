Mon pain au levain Lieu-dit La Ferme d’Auluy, 13 juillet 2023, Dry.

Apprenez à faire votre pain bio avec un expert !.

Jeudi 2023-07-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-13 17:00:00. 22 EUR.

Lieu-dit La Ferme d’Auluy

Dry 45370 Loiret Centre-Val de Loire



Learn how to make your own organic bread with an expert!

¡Aprenda a hacer su propio pan ecológico con un experto!

Lernen Sie von einem Experten, wie Sie Ihr eigenes Bio-Brot backen können!

Mise à jour le 2023-04-10 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE