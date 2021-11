DRY & LAÜSA Salle des Fêtes Milius | Illkirch-Graffenstaden, 11 décembre 2021, Illkirch-Graffenstaden.

DRY & LAÜSA

le samedi 11 décembre à Salle des Fêtes Milius | Illkirch-Graffenstaden

Bal Folk du S’Narreschiff ————————- à la Salle des Fêtes, Milius 158, route de Lyon ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (67400) (à côté de l’arrêt de tramway ligne A “Illkirch Graffenstaden”) avec les groupes: ### DRY, Trad n’Roll DRY, un groupe résolument tourné vers le répertoire des musiques trad, avec le pouvoir de faire décoller les pieds du sol ! DRY, 4 instruments fougueux qui traitent le trad à sa racine, avec le roll nécessaire pour en extraire une cadence explosive. Un bal qui ne vous laissera pas indemne ! Vous aurez été prévenus ! [[https://www.dry-yodtu.com/](https://www.dry-yodtu.com/)](https://www.dry-yodtu.com/) [[https://www.facebook.com/DRY-914141168692167](https://www.facebook.com/DRY-914141168692167)](https://www.facebook.com/DRY-914141168692167) Chabrette limousine : Denis Schoenfelder Accordéon chromatique : Yann Marquer Violon : Nina Lachia Banjo : Baptiste Schoenfelder et ### LAÜSA Laüsa [lahuze] est un voyage musical entre tradition héritée et imaginée, un témoignage vivant qui rappelle que les peuples se sont rencontrés sur une terre d’accueil et que les musiques se sont mêlées. Les instruments sont traditionnels, le son actuel : Laüsa puise des influences dans le Folk, la Pop, le Rock, flirte parfois avec des couleurs méditerranéennes ou africaines, mais reste toujours fidèle à la cadence du bal gascon. Un groupe de bal actuel qui affirme son ancrage en terre gasconne, son appartenance au monde ouvert, curieux, généreux et respectueux des origines. [[https://www.lausa.org/](https://www.lausa.org/)](https://www.lausa.org/) [[https://www.youtube.com/watch?v=xkWSn4J4v34](https://www.youtube.com/watch?v=xkWSn4J4v34)](https://www.youtube.com/watch?v=xkWSn4J4v34) [[https://www.facebook.com/profile.php?id=100063608381544](https://www.facebook.com/profile.php?id=100063608381544)](https://www.facebook.com/profile.php?id=100063608381544) Lolita Delmonteil Ayral : Accordéon / chant Camille Raibaud : Violon / Mandoline / Chant Julien Estèves : Bouzouki / Guitare Ténor / Chant Juliette Minvielle : Chant / Percussions Prix : 12€/8€ (réduit) site: [[http://snarreschiff.fr/](http://snarreschiff.fr/)](http://snarreschiff.fr/) ou facebook [[https://www.facebook.com/SNarreschiff-391790617592384/](https://www.facebook.com/SNarreschiff-391790617592384/)](https://www.facebook.com/SNarreschiff-391790617592384/) Atelier danse « On s’prépare au bal » de 14h30 à 17h30. Seront abordés les fondamentaux des répertoires auvergnats et gascons qui composeront le bal (bourrées 3tps, valse, scottisch mazurka et rondeaux). Détails de l’atelier sur le site [[http://snarreschiff.fr/](http://snarreschiff.fr/)](http://snarreschiff.fr/) Pass sanitaire obligatoire et respect des mesures sanitaires en vigueur

Entrées bal : 12,00 € / 8,00 € (réduit) / Atelier + bal : 21,00 €

Grand Bal Folk du S’Narreschiff

Salle des Fêtes Milius | Illkirch-Graffenstaden 158 Route de Lyon, 67400 Illkirch-Graffenstaden Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T14:30:00 2021-12-11T17:30:00;2021-12-11T20:30:00 2021-12-11T01:00:00