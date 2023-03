Spectacle : Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? Drusenheim Drusenheim Catégories d’Évènement: 67410

Spectacle : Michelle, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz ?, 18 avril 2023, Drusenheim. 2 rue du Stade

2023-04-18

67410 Drusenheim . Son titre en dit long… Venez apprécier ce spectacle de qualité et vous forger votre propre opinion. Le spectacle est suivi d’une discussion en direct avec la troupe d’acteurs et son metteur en scène. Mardi 18 avril à Drusenheim – Pôle Culturel. A partir de 13 ans.

2 représentations sont accessibles, gratuites mais sur réservation : à 15h ou à 20h. +33 3 88 72 50 40

