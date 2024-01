Soirée jeux et tartes flambées à volonté Drusenheim, mercredi 24 janvier 2024.

Soirée jeux et tartes flambées à volonté Drusenheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 18:00:00

fin : 2024-01-24 21:00:00

On démarre 2024 comme il se doit chez La Pizza de Nico Drusenheim ! LA SOIRÉE JEUX ET TARTES FLAMBÉES ! Le mercredi 24 janvier, de 18h à 21h, on t’attend pour passer un moment convivial, festif et délicieux ensemble !

¿¿ Soirée animée par @CéliaOIK’Animateur67

¿¿ FORMULE Formule TARTES FLAMBEES* À VOLONTE 13,90€ / 5€ pour les moins de 12 ans

(L’ALSACIENNE / FORESTIERE / CHEVRE MIEL) (hors supplément ) + 1 boisson avec ou sans alcool

¿¿¿¿ Inscriptions obligatoires, limitées à 40 personnes ¿¿¿¿

https://forms.gle/uuFZM4wSsw9gHBbx5

1A avenue du Général de Gaulle

Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est drusenheim@lapizzadenico.com



