Drunk Parc de Procé Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Drunk Parc de Procé, 10 août 2022, Nantes. 2022-08-10

Horaire : 22:00 00:00

Gratuit : oui tous publics Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Chacun relève le défi en espérant que sa vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle. Thomas Vinterberg signe, avec beaucoup d’humour, une belle ode à la vie. Production : Danemark – 2020 – 1h57 – version originale sous-titres SME (Sourds et Mal Entendants) Parc de Procé Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr 0251823770 https://www.auxheuresete.com/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Parc de Procé Adresse Boulevard des Anglais Ville Nantes Age maximum tous publics lieuville Parc de Procé Nantes Departement Loire-Atlantique

Parc de Procé Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Drunk Parc de Procé 2022-08-10 was last modified: by Drunk Parc de Procé Parc de Procé 10 août 2022 Nantes Parc de Procé Nantes

Nantes Loire-Atlantique