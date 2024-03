Drunk Mums (AUS) + cold c** + guest (L’Inter hors les murs au QG) Le Quartier général Oberkampf Paris, mardi 16 avril 2024.

Le mardi 16 avril 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 10 EUR

Suite à la fermeture de l’Inter pour travaux, la soirée est déplacée au QG Oberkampf.

L’Inter présente:

Drunk Mums

(Melbourne, AUS – Garage Rock)

Les Drunk Mums, les plus grands pourvoyeurs de chansons percutantes d’Australie, reviennent en force sur la scène musicale en 2024 après une pause de quatre ans qui ressemblait à une gueule de bois interminable.

Préparez-vous à lever vos verres, car ces mamans sont de retour avec un tout nouvel album, qui devrait exploser en mars. Préparez-vous à vivre une expérience électrisante, car Drunk Mums livre dix hymnes festifs sans retenue qui ne laissent aucune place à la tristesse, aux émotions ou à la pensée rationnelle.

Ils se sont débarrassés de tout ce bagage, le transformant en un terrain fertile pour une explosion de rock ‘n’ roll implacable et sans chichis.

Enregistré au légendaire studio Hot House avec Jez à la barre et peaufiné de main de maître par l’Ours, aucune dépense n’a été épargnée pour créer leur chef-d’œuvre sonore, judicieusement nommé « BEER BABY ». C’est un cocktail sonore qui enivrera vos sens comme jamais auparavant.

La sobriété appartient au passé, car les Drunk Mums s’apprêtent à encaisser leurs tickets de boisson dans les bars de plongée du monde entier. Il est temps d’embrasser le chaos et de rejoindre ce groupe turbulent pour un voyage rock ‘n’ roll qui ne manquera pas d’être légendaire.

cold c**

(Paris, FR – Garage Punk)

Formé à Paris par quatre musiciens venant des quatre coins de la france, entre quelques grivoiseries et quelques cafés, cold c** est un groupe de garage punk bien débile comme on les aime.

Entre les guitares claquantes et la batterie puissante, le quatuor nous délivre un rock qui tâche, un punk collant, un garage direct avec des inspirations allant des classiques du genre aux groupes de punk plus modernes.

+ Guest

8€ en prévente / 10€ sur place

Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident.

Le Quartier général Oberkampf 103 Rue Oberkampf 75011

