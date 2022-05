Drum truck : cours de musique itinérants Hermanville-sur-Mer, 26 juillet 2022, Hermanville-sur-Mer.

Drum truck : cours de musique itinérants Hermanville-sur-Mer

2022-07-26 – 2022-07-26

Hermanville-sur-Mer 14880

Des instruments sont mis à votre disposition.

Un groupe d’enfant et d’adulte s’installe et se laisse guider pour jouer et se faire plaisir !

Hermanville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-27 par