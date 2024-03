DRUM N BASS STATION Salle polyvalente Villefort, samedi 6 avril 2024.

DRUM N BASS STATION Salle polyvalente Villefort Lozère

Villefort es-tu prêt ?

Pour sa première soirée 2024, la LOCO-MOTIVE 48 vous propose une cession % Drum’n’Bass

Nous sommes heureux d’accueillir 3 Dj’s (PURPLE, Looping, Etiket-Zero) prêts à vous faire voyager à travers les méandres jumpy du style…

Ça va taper du pied !

PAF:

5€ pour les adhérents.

7€ (place limitées)en pré-vente pour les non adhérents puis 8€ sur place.

La jauge est limitée à 194 entrées, nous vous conseillons, afin de ne pas être déçus, de prendre votre place en pré-vente sur HelloAsso.

La Programmation (19:45-00:45)

PURPLE

Drum & Bass

Djt Purple fait ses premiers pas sur platines vinyles en 2007…�Programmée en club et festival dès 2014, elle se produit sur scène au côté d’artistes tels que Ixindamix, Neurokontrol, dj Fly, Elisa Do Brasil, Isaac Maya, General Levy, The Bloody Beetroots…

Partant d’un principe “no limit”, elle produit des mix aux multiples facettes, de savants cocktails drum and bass ultra Dancefloor. On y retrouve Deep, Jungle, Ragga, Neurofunk, et quelques variantes Dubstep voir même Raggatek.

Instinctive et riche de ses expériences scéniques et d’une recherche musicale multiculturelle, elle expose un univers éclectique, où force et sensibilité se mêlent.�Un voyage qui s’annonce aussi turbulent qu’épique !





http://www.vegaprodbooking.fr

https://www.facebook.com/Vegaprod

LOOPING

Looping, DJ drum’n bass, techno, hard techno et hardcore depuis le début des années 2000, influencé par par les musiques électroniques anglaises et européennes, il a sévit en free-party et technivals depuis plus d’une 15 aine d’années. Looping propose un set drum’nbass varié en passant par des côté lounge, jazz et hardstep.

https://hearthis.at/fwdzjp23/



ETIKET-ZERO

Dj depuis 1993: Industrial Ambiant Breakcore Jungle Noise Hiphop Mutant Dub War Politik Expérimentale

Live depuis 2000: Breakcore Hiphop Mutant Expérimental Politik Dub TripHop de Sous Sol

soundcloud.com/etiket-zero

youtube.com/user/smcfusion/videos

ALBUM pavillon36-recordings.bandcamp…kalypse-mentale

jamendo.com/fr/artist/338829/etiket-zero

PAVILLON 36 RECORDING REPRESENTE !!!!

https://pavillon36-recordings.bandcamp.com/…/apokalypse…

https://www.jamendo.com/artist/338829/etiket-zero/albums

https://www.youtube.com/user/smcfusion/videos

Sur place:

Buvette

Sandwichs

Pas de CB mais DAB en centre-ville

les animaux sont nos amis mais ils ne seront pas acceptés car ils n’aiment pas trop la DnB 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:30:00

fin : 2024-04-06

Salle polyvalente Rue du Pre de la Foire

Villefort 48800 Lozère Occitanie lalocomotive48@gmail.com

