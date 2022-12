DRUM BROTHERS Lunel, 19 janvier 2023, Lunel .

DRUM BROTHERS

Av. des Abrivados Lunel Hérault

2023-01-19 – 2023-01-19

Lunel

Hérault

EUR 5 15 Les ATP de Lunel poursuivent leur programmation théâtrale en vous proposant une jonglerie musicale menée tambour battant par les Frères Colle. Rendez-vous le 19 janvier à 20h à la salle Georges Brassens.

Avec ce nouveau rendez-vous, les ATP de Lunel illustrent à merveille leur éclectisme. En effet, loin du théâtre classique, les ATP choisissent également de proposer au public de l’originalité. Et il va y en avoir avec ces « Drum Brothers ». Ces frères, ce sont les Frères Colle, finalistes l’an passé de l’émission de M6, « La France a un incroyable talent ». Nés de l’union insolite entre une grosse caisse et une caisse claire, les Frères Colle tambourinent depuis leur naissance. C’est donc tout naturellement qu’ils ont placé les percussions au cœur de leur spectacle… mais pas que. Ces trois frères tambourinent depuis leur naissance pour nous offrir une performance de jonglerie virevoltante et remplie d’humour. D’une énergie débordante, ils enchaînent les numéros aussi variés que surprenants. Avec « Drum Brothers », ils nous proposent un spectacle original, une performance de jonglerie musicale. Entre rythmes effrénés et poésie, les Frères Colle mélangent allègrement les disciplines. Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, Stéphane lui est à contretemps. Tout est source de percussions, mais les prédispositions artistiques du trio ne s’arrêtent pas là : cornemuse, flûte et guitare entrent dans la danse et les objets voltigent, aussi bien les quilles que les parapluies. Avec ce trio décapant et virtuose tout est talent, fantaisie et fougue.

atplunel34@orange.fr

Lunel

