DRUM BROTHERS LES FRERES COLLE ESPACE GERARD PHILIPE, 11 février 2023, PORT ST LOUIS DU RHONE.

DRUM BROTHERS LES FRERES COLLE ESPACE GERARD PHILIPE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 19:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Mise en scène Éric Bouvron De et avec Séephane, Cyril et Clément Colle Les frères Colle sont inimitables. Ils mélangent allègrement les disciplines : Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, Stéphane lui est à contretemps, et jonglent tout en jouant de la batterie avec leurs massues, en gardant la cadence. Dans un rythme effréné non dénué de poésie, les trois musiciens s’amusent avec une cornemuse, une flûte, une guitare, et se transforment tout objet en source de persucussions. un énergie folle un moment festif. « Numéros clownesques, performances muscicales et jongleries. tout est rythmé, millimitéré, parfaitement orchestré » TÉLÉRAMA Tout public à partir de 6 ans DRUM BROTHERS LES FRERES COLLE

Votre billet est ici

ESPACE GERARD PHILIPE PORT ST LOUIS DU RHONE Avenue Gabriel Péri Bouches-du-Rhone

Mise en scène Éric Bouvron

De et avec Séephane, Cyril et Clément Colle

Les frères Colle sont inimitables. Ils mélangent allègrement les disciplines : Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, Stéphane lui est à contretemps, et jonglent tout en jouant de la batterie avec leurs massues, en gardant la cadence.

Dans un rythme effréné non dénué de poésie, les trois musiciens s’amusent avec une cornemuse, une flûte, une guitare, et se transforment tout objet en source de persucussions. un énergie folle un moment festif.

« Numéros clownesques, performances muscicales et jongleries. tout est rythmé, millimitéré, parfaitement orchestré » TÉLÉRAMA

Tout public à partir de 6 ans

.10.0 EUR10.0.

Votre billet est ici