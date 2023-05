Fête de Druelle, 25 août 2023, Druelle Balsac.

La fête de Druelle aura lieu le vendredi 25 août, samedi 26 août et le dimanche 27 août..

2023-08-25 à ; fin : 2023-08-27 . EUR.

Druelle Balsac 12510 Aveyron Occitanie



The festival of Druelle will take place on Friday August 25, Saturday August 26 and Sunday August 27.

El festival de Druelle se celebrará el viernes 25 de agosto, el sábado 26 de agosto y el domingo 27 de agosto.

Das Fest in Druelle findet am Freitag, den 25. August, Samstag, den 26. August und Sonntag, den 27. August statt.

