Stage- Art et jeux dans la nature (8-12 ans) (copie) L’Ecole des Robinsons Druelle Balsac Catégories d’Évènement: Aveyron

Druelle Balsac

Stage- Art et jeux dans la nature (8-12 ans) (copie) L’Ecole des Robinsons, 18 mai 2023, Druelle Balsac. Stage Nature en petit groupe (6 au maximum) pour découvrir la faune qui nous entoure (oiseaux, mammifères, papillons, libellules, autres insectes…). Un stage à la fois ludique et éducatif !.

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-19 . 80 EUR.

L’Ecole des Robinsons

Druelle Balsac 12510 Aveyron Occitanie



Nature course in small groups (6 maximum) to discover the fauna that surrounds us (birds, mammals, butterflies, dragonflies, other insects…). A fun and educational workshop! Curso de naturaleza en pequeños grupos (6 máximo) para descubrir la fauna que nos rodea (aves, mamíferos, mariposas, libélulas, otros insectos…). Un curso divertido y educativo a la vez Naturpraktikum in einer kleinen Gruppe (maximal 6), um die Fauna, die uns umgibt, zu entdecken (Vögel, Säugetiere, Schmetterlinge, Libellen, andere Insekten…). Ein Praktikum, das Spaß macht und gleichzeitig lehrreich ist! Mise à jour le 2023-03-28 par OFFICE DE TOURISME DE RODEZ AGGLOMERATION

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Druelle Balsac Autres Lieu L'Ecole des Robinsons Adresse L'Ecole des Robinsons Ville Druelle Balsac Departement Aveyron Lieu Ville L'Ecole des Robinsons Druelle Balsac

L'Ecole des Robinsons Druelle Balsac Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/druelle balsac/

Stage- Art et jeux dans la nature (8-12 ans) (copie) L’Ecole des Robinsons 2023-05-18 was last modified: by Stage- Art et jeux dans la nature (8-12 ans) (copie) L’Ecole des Robinsons L'Ecole des Robinsons 18 mai 2023 L'Ecole des Robinsons Druelle Balsac

Druelle Balsac Aveyron